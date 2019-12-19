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Başkan Kavaklıgil'den TOKİ teşekkürü

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, dar gelirlilere yönelik Cumhurbaşkanlığının başlattığı sosyal konut projesinden Tosya'nın da yararlandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

19.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:31 Başkan Kavaklıgil'den TOKİ teşekkürü
Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, dar gelirlilere yönelik Cumhurbaşkanlığının başlattığı sosyal konut projesinden Tosya'nın da yararlandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Tosya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanlığımızın 3. Etap TOKİ çalışmalarında sona gelinirken Cumhurbaşkanlığı'nın başlatmış olduğu 100 bin sosyal konut projesinden pay almayı başardık. Bu sosyal konut projesinden il merkezimizle birlikte sadece iki ilçemiz yararlanmıştır. Tosya'mız ve Ağlı. Bununla birlikte 3. Etap TOKİ çalışmalarımız da sonlanacak şehrimize kazandırılacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını T.C. Ziraat Bankası Tosya şubesine yapacaklardır. Başvuru tarihleri 15 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecek" - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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