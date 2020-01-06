Haberler » Güncel » Başkan Kavaklıgil: 'yaya güvenliğini üst seviyede tutmak istiyoruz' - Haber

Başkan Kavaklıgil: "yaya güvenliğini üst seviyede tutmak istiyoruz"

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye ekipleri soğuk havalara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:39 Başkan Kavaklıgil:
'nun ilçesinde belediye ekipleri soğuk havalara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış hazırlıklarını tamamlayıp kar yağışına karşı teyakkuzda olan Tosya Belediyesi diğer taraftan da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede belediye hizmetlerine ara vermeyen ekipler kış mevsiminin geç başlamasını fırsat bilerek havaların soğuk olmasına rağmen kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin Mahallesi'nde yürütülen yaya kaldırımı yenileme çalışmalarını yerinde denetleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Bahçelievler Mahallemizde yaptığımız yaya kaldırımı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Yaya güvenliğini tüm mahallelerimizde en üst seviyede tutmak istiyoruz ve doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Tosya Belediyesi ekipleri aynı zamanda kent merkezindeki tüm noktalara hizmet götüren ulaşım ağının genişletilmesi için ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KASTAMONU

Bahçelievler, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41   Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı - Haber
16:41   Yolun karşısına geçmek isterken, TIR'ın çarpmasıyla öldü - Haber
16:40   Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Haber
16:40   Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor - Haber
16:40   Balıkesir'de karla mücadele sürüyor - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:43:26