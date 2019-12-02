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Başkan Kavuş; "engelleri elbirliği ile aşacağız"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal farkındalığın artması için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

02.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:26Başkan Kavuş;

Engelli vatandaşların hayatın her alanında var olmalarının her kesimin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; "Bizler, gerçek engellerin bedende değil bilinçlerde ve kalplerde olduğunu engelli insanımızdan öğrendik. Çünkü onlar, hayatın her alanında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, sergiledikleri mücadele ile bunu bizlere en güzel şekilde gösterdiler. Başarının inanç, sabır, azim, kararlılık meselesi olduğunu lisan-ı halleriyle anlattılar.

Bu özveri ve çabalarının karşılığında bizim üzerimize düşen en önemli görev de onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak. Bunun için Meram Belediyesi olarak birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Onlar için ne yaparsak yapalım engelliler hususunda milletçe daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmadığımız sürece sorunları tam olarak hiçbir zaman çözemeyeceğimizi hatırlatarak, tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyorum.

Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli hemşehrilerime aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle güzel bir ömür diliyorum."


Dünya Engelliler Günü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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