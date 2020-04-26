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Başkan Kavuş: "Konya, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği şehirdir"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın her zaman yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir şehir olduğunu söyledi.

26.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:01
Başkan Kavuş:
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın her zaman yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir şehir olduğunu söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmadıklarını, ilçede yaşayan kimsesiz, yalnız ya da kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan yaşlıların yemeklerini evlerine kadar götürerek iftar ve sahur sofralarına katkıda bulunduklarını bildirdi.

Sosyal yardımlardan faydalananları telefonla arayarak hem hatırlarını sorup hem de dualarını aldıklarını ifade eden Başkan Kavuş, "Dertler, sıkıntılar paylaştıkça azalır diyerek Meram'da yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla ihtiyaç sahibi aileleri, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı telefonla arayarak hatırlarını sorduk. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızın iftar yemeklerini ayaklarına kadar götürerek yüzlerindeki gülümsemeye vesile olduk. Sosyal Kartlarla yine onların yanında olduğumuzu yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yardımları sadece bugüne mahsus değil. Bu zorlu günler öncesinde de binlerce aileye yardım yapan belediyemiz salgının gelmesiyle yardımlar noktasındaki hassasiyetini artırarak daha fazla insana ulaşabilmek amacıyla çalışmalarını ve yardımlarını artırdı. Ramazan hem bizim hem onlar için bereketiyle geldi. Olanaklarımız dahilinde olabildiğince fazla insana ulaşma gayretindeyiz. Bu yıl iftar yada sahur sofrasında hemşehrilerimizle buluşamayacağız belki ama yüreğimiz aklımız hep onlarla gayretlerimiz ve desteklerimiz hep onlar için olmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza da bu mübarek günlerde yakınlarını, komşularını ve ihtiyaç sahiplerini her zamankinden daha fazla koruyup gözetmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kavuş, Meram, Konya, Güncel , Haber
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