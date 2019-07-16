Başkan Kavuş, mahalle ziyaretlerinde

4 mahallede de vatandaşların evlerine konuk olan, esnafları dükkanlarında ziyaret edip sorunlarını dinleyen, kahvehanede oturanlarla hasbihal edip tarlada çalışan çiftçilerle birlikte hasat yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlarında müreffeh bir hayat sürmeleri adına tüm sorunlara neşter vurmak için göreve geldiklerini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın uzak mahalleleri, Çomaklı, Kaşınhanı, Boruktolu ve Çarıklar mahallelerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAŞKAN KAVUŞ, VATANDAŞIN DERTLERİNİ VE TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLEDİ

Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları, müdürleri ve Meclis Üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde bu dört mahalleyi ziyaret eden Başkan Kavuş, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlarla hasbihal etti, esnafları dükkanlarında ziyaret ederek sorunlarını dinledi, kahvehanelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti, muhtarlardan mahallelerin sıkıntıları ile ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Kavuş ayrıca, Kaşınhanı'nda çiftçilerin havuç hasadına katılarak havuç topladı. Ziyaretlerde karşılaştığı çocuklarla da özel olarak ilgilenen Başkan Kavuş onlara oyuncak ve mangala oyunu hediye etti. Kaşınhanı ziyaretinde bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Başkan Kavuş, vefat edenin ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Mahallelerde yapılan tüm çalışmaları özellikle de yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kavuş, çalışmalar ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi aldı ve vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinleme fırsatı buldu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÖNCELİĞİMİZ, UZAK MAHALLELERİMİZİN REFAHI"

Çomaklı, Kaşınhanı, Boruktolu ve Çarıklar halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sorunları daha fazla olan bölge ve mahallelerin kendileri için öncelikli olduğunun altını çizdi. Bu sebeple özellikle uzak mahallelerin çözüm bekleyen sorunlarına ivedilikle el atacak şekilde bir yatırım programı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Özellikle uzak mahallelerimizden başlayarak tüm sorunlu bölgelerimizde belediyecilik hizmetlerini tam olarak alabilmeleri adına, adeta bir seferberlik başlattık. En önemli ve hızlı çözüm bekleyen sorunu ne ise öncelikle onu çözerek işe başlıyoruz. Zaman içinde bu mahallelerimizi tüm sorunlarından, sıkıntılarından kurtararak, merkezde ne imkan varsa buralarda da o imkanları oluşturacağız. Vatandaşlarımız, rahat ve huzur içinde müreffeh bir hayata kavuşuncaya kadar bu çalışmalarımızı durmaksızın devam ettireceğiz"

"BİZ ZAMAN ZAMAN DEĞİL, HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTEYİZ"

Hayatın her alanında vatandaşların yanında olacaklarını ve bunun içinde kendilerine gerekli olan tek şeyin zaman ve sabır olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, "Biz zaman zaman değil her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını el birliği, istişarelerle ve karşılıklı konuşarak karşılayacağız. Bunun için hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. Çünkü bazı mahallelerimizin bazı konularda bu hıza ve aciliyete ihtiyacı var. Bunun bilinci ile elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Eksiklerimizi vatandaşlarımızla birlikte tespit edip, çözümlerimizi birlikte üretiyoruz. Bu ziyaretlerimiz de bu anlayışımızın bir yansıması. Sürekli yanı başınızda mahallenizde olacağım. Yine de ulaşamadığım tek bir kişi dahi olsa kapım sizlere her daim açık. Sizleri dinlemeye, dertlerinize derman olmaya hazırım" şeklinde konuştu.