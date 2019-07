Başkan kavuş, mahalle ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor

BAŞKAN KAVUŞ; "EN DOĞRU HİZMETİ, EN HIZLI ŞEKİLDE YAPMANIN GAYRETİNDEYİZ"

Yürütülen çalışmaları ve hayata geçirilecek projeleri yerinde inceleyen Başkan Kavuş, mahallelerin sıkıntıları ile ilgili muhtarlar ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.Başkan Kavuş, "Uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükselmesi adına başlayan çalışmalar ivedilikle tamamlanacak, yeni projeler bir bir hayata geçirilecek" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un mahalle ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Kavuş, bu çerçevede Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Meram'ın Erenkaya, İnlice, Hasanşeyh, Yatağan, Sağlık, Kızılören ve Sefaköy mahallelerinde incelemelerde bulundu.

"MERAM'IN REFAH, HUZUR VE MUTLULUĞUNU ARTIRACAK PROJELER ÜRETİYORUZ"

Mahalle sakinleriyle hasbihal ederek belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kavuş, "Mahallelerimizin sorunlarını istişare içinde ve karşılıklı konuşarak çözecek, onların refah, huzur ve mutluluklarını artıracak yeni projeler üretme gayretinde olacağız" dedi. Muhtarlardan mahalleleri hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, kahvehanelerde oturan vatandaşların sohbetlerine de ortak oldu. Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Kavuş, belediyenin bu bölgelerde gerçekleştirdiği yatırımların son durumlarını yerinde inceledi. Uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükselmesi adına başlayan çalışmaların ivedilikle tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, refahın artması adına yeni projelerin bir bir hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Kavuş ayrıca, merkeze uzak mahallelerin acil çözüm bekleyen bazı sorunlarını tasarruf tedbirlerinin dışında tuttuklarını ve sorun tam olarak çözülene dek yine dışında tutacaklarını kaydetti.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIK"

Ziyaretlerinde çocuk ve yaşlılara özel zaman ayıran Başkan Kavuş, çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler verirken, yaşlıların da ellerini öperek dualarını aldı. Dertlerini anlatan vatandaşların sorunlarının çözümü için talimat veren Başkan Mustafa Kavuş, çalışmaları yürüten belediye ekiplerinden de çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Bizler gönüller almaya, gönüller yapmaya geldik" diye konuşan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül Belediyeciliği' adına seçimlerden önce yürüttüğümüz vatandaşlarla iç içe olma gayretimiz, seçimlerden sonra da aynı hızda devam ediyor. Meram'da bulunan her bir insana her bir haneye ulaşıp onlarla hemhal olmanın yanında, vatandaşlarımızahizmetlerimizle de dokunuyor, kalplerini fethetmeye çalışıyoruz. En doğru hizmeti en hızlı şekilde yapmanın gayretindeyiz. Ancak, insanız, hata yapabiliriz. İşte bu hataları asgariye indirmek adına vatandaşımızla sürekli diyalog içindeyiz. Bu hassasiyetimizin bir göstergesi olarak bugün yine sizlerleyiz. Meram'a hizmetlerin en iyisi yakışır. Bunun için bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz, sizlerin de destek ve duanızı almak adına bu ziyaretlerimiz her daim devam edecek."