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Başkan Kavuş: "Okuyan şehir konya'ya en güzel hediyeyi kazandırıyoruz"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Havzan Sosyal Tesisi, kütüphane olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

14.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:39Başkan Kavuş:
'nın merkez İlçe Belediyesi Havzan Sosyal Tesisi, kütüphane olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Meram Belediyesi ile Konya İl Kültür Müdürlüğü arasında imzaları atılan protokolle Meram yeni bir kütüphaneye kavuşuyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Meram Belediyesinin Havzan Sosyal Tesisi ilçe kütüphanesi olması için İl Kültür Müdürlüğüne tahsis edildi.

Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, Meram'a kazandırılacak olan yeni kütüphane ile ilgili yaptığı açıklamada, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile Meram Belediyesinin ortaklaşa Havzan Mahallesinde kurulacak kütüphanenin protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, "Havzan Mahallesi nüfusun yoğun olduğu mahallelerimizden birisi. Bu sebeple o bölgeye böyle bir hizmet gerekliydi. Böylesi güzel bir hizmete vesile olan Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımız artık İl Halk Kütüphanesine kadar gitmek zorunda kalmayacak. En önemlisi zamandan tasarruf edecekler. Havzan Kütüphanemizin tefrişi ve tanzimi tamamlandıktan sonra en kısa zamanda hizmete sunulacaktır" diye konuştu.

"Şehrimiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır"

Kütüphanenin ilçedeki önemli bir açığı kapatacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, Havzan Mahallesinin sadece nüfus yoğunluğu ile birlikte öğrenci sayısı bakımından da oldukça yüksek bir rakama sahip olduğunu belirtti. Kurulacak kütüphanenin sadece Havzan'a değil, Melikşah, Armağan, Yaka ve Alavardı mahallelerine de hizmet götüreceğine vurgu yapan Başkan Kavuş, "Konya İl Halk Kütüphanesi ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'de lider durumda. Başta İl Halk Kütüphanesi olmak üzere şehrimizdeki kütüphaneler daha açılmadan önünde kuyruk oluşan yerler. Şehrimiz okuyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bu yoğunluk bu alandaki ihtiyacın hala ne denli fazla olduğunu gözler önüne seriyor. İhtiyacı bir nebze olsun azaltacak kütüphanemiz ayrıca, hemen yanındaki 'Çocuk Sokağı' ile birlikte eşine az rastlanır özel bir konsept oluşturacak. Çocuklarımız bir yandan kitap okurken diğer yandan oyun oynayıp eğlenebilecekler" diye konuştu.

"Havzan kütüphanesi bir başlangıç. devamının gelmesini ümit ediyorum"

Mahallelerde İl Halk Kütüphanesi tarzınının yayılabilmesi durumunda bu yoğunluğun azaltılabileceğini ve daha nitelikli hizmet götürülebileceğini kaydeden Başkan Kavuş, "Bu hizmetlerin sayısını artırdıkça diğerlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmiş, kaliteli ve nitelikli bir hizmet vermiş olacağız. Kitapseverlere hem ulaşım kolaylığı hem de yer bulma kolaylığı sağlamış olacağız. Böylece mahallelerde bulunan tesislerin çok daha rantabl kullanılmasını da sağlayabilir, çok daha fazla kişiye hizmet götürmeyi başarabiliriz. Havzan Kütüphanemiz bizim içinde bir başlangıç olacak, devamının gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Müdürlüğümüz destek verdiği sürece bunların sayısını işbirliği içinde artırmayı amaçlıyoruz. Böylesi önemli bir çalışma için gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı Kültür Bakanlığına ve İl Kültür Müdürümüz Abdüssettar Yarar'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KONYA

Abdüssettar Yarar, Mustafa Kavuş, Meram, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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