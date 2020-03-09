Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfillerle kutladı.
09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfillerle kutladı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ofislerinde ve sahada çalışan kadın personeli ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, onlara karanfil hediye etti. Başkan Kavuş ayrıca çeşitli işlemler için belediye hizmet binasında bulunan kadınların da günlerini kutlayarak onlara da karanfil takdim etti.
"Kadının elinin değdiği herşey güzelleşiyor"
Kadınların Meram'a hizmet yolunda önemli yük aldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, gösterdikleri özveri, gayret, fedakarlık ve çalışkanlık için kadın personele teşekkür etti. Meram'a en iyisini kazandırma gayretlerinde kadınların kendilerine güç ve cesaret verdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Sadece işte değil, hayatın tüm alanında taşıdığınız yükü büyük bir maharetle sırtlanıyor ve bunun yanında gösterdiğiniz yüksek performans ile Meram'a en iyisini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşiyor; tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel ve değerli hizmetler üreten belediyemiz gibi. Meram için yapılan her güzel icraatın perde arkasında sizlerin imzası var. Hizmet yolunu sizlerle yürümenin benim için onur olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve yürekleri, emekleri, vefakarlıkları, fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - KONYA
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ofislerinde ve sahada çalışan kadın personeli ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, onlara karanfil hediye etti. Başkan Kavuş ayrıca çeşitli işlemler için belediye hizmet binasında bulunan kadınların da günlerini kutlayarak onlara da karanfil takdim etti.
"Kadının elinin değdiği herşey güzelleşiyor"
Kadınların Meram'a hizmet yolunda önemli yük aldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, gösterdikleri özveri, gayret, fedakarlık ve çalışkanlık için kadın personele teşekkür etti. Meram'a en iyisini kazandırma gayretlerinde kadınların kendilerine güç ve cesaret verdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Sadece işte değil, hayatın tüm alanında taşıdığınız yükü büyük bir maharetle sırtlanıyor ve bunun yanında gösterdiğiniz yüksek performans ile Meram'a en iyisini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşiyor; tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel ve değerli hizmetler üreten belediyemiz gibi. Meram için yapılan her güzel icraatın perde arkasında sizlerin imzası var. Hizmet yolunu sizlerle yürümenin benim için onur olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve yürekleri, emekleri, vefakarlıkları, fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - KONYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Güncel
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek