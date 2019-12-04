Haberler » Güncel » Başkan Kavuş'tan MHP İl Başkanı Karaarslan'a ziyaret - Haber

Başkan Kavuş'tan MHP İl Başkanı Karaarslan'a ziyaret

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58Başkan Kavuş'tan MHP İl Başkanı Karaarslan'a ziyaret
'nın merkez İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MHP Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Remzi Karaarslan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, vatan ve millet sevgisi ile Cumhur İttifakına verdikleri desteğin, bundan sonra da devam edeceğini belirtti. Meram Belediyesinin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını söyleyen Karaarslan, Başkan Mustafa Kavuş'un başarılarının devamını diledi.

"Allah bu birlikteliği bozmasın"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, yeni görevinde Remzi Karaarslan'a muvaffakiyetler diledi. Cumhur İttifakı'nın uzun süredir aynı yolu paylaşan insanların oluşturduğu bir birliktelik olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Biz bu vatan ve millet için çıktığımız yolda birlikteyiz. Yeni siyasi dostluklar kazandık, arkadaşlıklar oluştu. Birlik ve beraberliğimiz gerek sokakta, gerek teşkilatlarda gerekse Meram Belediye Meclisimizde çok sevindirici bir düzeyde. Hem biz hem de ülkemiz, insani ve siyasi anlamda büyük kazanımlar elde etti. Allah bu birlikteliği bozmasın, ülke düşmanlarına fırsat vermesin. Bunu siyasi kaygılarla değil, ülkemizin geleceği açısından Rabbimden diliyorum. Bu birlikteliğin karşısında olanlara baktığınızda Cumhur İttifakının önemini çok daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Meram Belediyesi MHP'li Meclis Üyeleri Mahmut Yaman ve Mustafa Kemal İzgüt ile MHP Konya il yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KONYA

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi - Haber
17:01 Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı - Haber
17:01 Evde çıkan yangında anne - oğul öldü - Haber
16:57 PAÜ'de "Kariyerime Engel Yok" paneli - Haber
16:56 İş adamından belediye başkanına afiş tepkisi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:40 Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
4.12.2019 17:04:34