Başkan Kaya: 25 bin TL esnafa can suyu oldu"

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, korona virüsü tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 25 bin TL'lik kredinin esnaf için can suyu olduğunu söyledi.Açıklamalarda bulunan Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, korona virüsü hastalığının tüm dünyanın başına bela olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından her gün yeni tedbirler açıklanıyor. Bizde bu tedbirlere bağlı kalıyoruz. Esnafın taleplerini karşılamak için kurumda durmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız tarafından çıkarılan bu 25 bin TL'lik kredi ise esnaf için gerçekten ciddi bir ihtiyaçtı. Bir can suyudur. Esnafımızda da ciddi anlamda karşılık bulmuştur. Gerçekten bizde esnafımız adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğu esnaf destek paketi, esnaf tarafından ciddi anlamda karşılık bulmuştur. Bizde mevcut durumda esnafa vereceğimiz her bir kredi, esnaf için ilaç gibidir. Bugün itibarıyla orta ölçekli esnaf ve sanatkarlarımıza şu an kredi vermeye başladık" dedi."Evde Kal" çağrısı da yapan Kaya, "Mesafemizi koruyalım. Özellikle sağlık çalışanlarımızın verdiği çağrılara kulak verelim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA