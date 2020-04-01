Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kaya, "28 günde tarih yazdık"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimi kazanarak başkan seçilmesinin ardından, birinci yılında yayımladığı mesajında, "Oy veren, vermeyen herkese kapımız açık, her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

01.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:53
Başkan Kaya,
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimi kazanarak başkan seçilmesinin ardından, birinci yılında yayımladığı mesajında, "Oy veren, vermeyen herkese kapımız açık, her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

Seçimin bittiği gün tüm İncirliova'nın başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Kaya; "2019 yerel seçimlerinden bu yana koskoca bir yıl geçti. Millet İttifakı çatısı altında çıktığımız yolda "Sevdası İncirliova" olan kıymetli hemşehrilerimizle 28 günde tarih yazdık. Bu süreçte ve sonrasında her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, değerli il ve ilçe başkanlarımıza, CHP ve İYİ Parti'nin çalışkan kadın ve gençlik kollarına, yaşlısı genci gecesini gündüzüne katan tüm yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Biz ilk gün söz verdiğimiz "Sen Ben Yok Biz Varız!" sloganımızdaki gibi güzel İncirliovamızın tüm vatandaşlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin sıkıntılarına anında, yerinde ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetteki birinci yılımız kutlu olsun. İncirliova bu zafer hepimizin zaferidir. Seçim bittiği gün Aytekin Kaya tüm İncirliova'nın başkanı olmuştur. Oy veren, vermeyen herkese kapımız hep açıktır ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile dün olduğu gibi bugün de hep yanınızdayım. Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle, saygılar, sevgiler sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytekin Kaya, İncirliova, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Kaya, '28 günde tarih yazdık' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:07: Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı(2) - Haber 12:07: Niğde Valisi ve Belediye Başkanından kampanyaya destek - Haber 12:06: İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA - Haber 12:06: Niğde'de 51 gönüllü öğretmen, yaşlılar için görevde - Haber 12:06: Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber