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Başkan Kaya: "Büyüklerimiz baş tacımızdır"

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçenin en yaşlı kişisi olarak bilinen 108 yaşındaki yaşlı adamı evinde ziyaret etti.

09.10.2019 15:40Başkan Kaya:
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçenin en yaşlı kişisi olarak bilinen 108 yaşındaki yaşlı adamı evinde ziyaret etti.

İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde yaşayan 108 yaşındaki Ramadan Tıkıç'ı evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Yener Kaya, yaşlı adamın hayır duasını aldı. Kabadüz ilçesinin en yaşlı kişisini evinde ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Kaya, "Büyüklerimiz hepimizin baş tacıdır. Onların hayat tecrübesi, tavsiyeleri bizler için çok önemli. Kendisi ilçemizde sevilen sayılan bir kişidir. Koca bir çınar gibi bir asrı geçen yaşıyla adeta yaşayan bir tarih. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - ORDU

Yener Kaya, Kabadüz, Yaşam

Kaynak: İHA

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