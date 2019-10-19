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Başkan Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyarette bulundu.

19.10.2019 12:35Başkan Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret
Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Geyve ilçesinin yerel kalkınmadaki mimarı Belediye Başkanımız Murat Kaya kardeşim ve Geyveli kardeşlerimiz beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler 3'üncü dönem tecrübesi ile ilçesini ülkemizin en tanınan yerleşim yeri haline getiren saygıdeğer başkanımıza ve kıymetli arkadaşlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Murat Kaya, Bilecik, Geyve, Yaşam

Kaynak: İHA

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