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Başkan Kaya'dan Doğu Türkistan açıklaması

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da insanların yaşam haysiyetlerinin zorbalıkla ellerinden alındığını söyledi.

07.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:37 Başkan Kaya'dan Doğu Türkistan açıklaması
Alperen Ocakları Vakfı İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da insanların yaşam haysiyetlerinin zorbalıkla ellerinden alındığını söyledi.

Başkan Kaya, Doğu Türkistan'ın dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirildiğini ve Çin'in baskılarıyla sindirilerek yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Çin zulmüne karşı koymaya çalışanların canlarını feda ettiklerini ifade eden Kaya, "Planlı asimilasyon ve soykırım politikalarıyla özlerinden koparılmaya çalışılan soydaşlarımız, katil Çin'in bu zulmüne göğüs gerebilmek için canlarını feda etmektedir! Fakat hiçbir kutsalı olmayan Çin, kardeşlerimizin en insani haklarını dahi kısıtlamakta ve insanca yaşama haysiyetlerini zorbalıkla ellerinden almaya kalkmaktadır" diye konuştu.

Başkan Kaya sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz orada haysiyetlerini ayakta tutmaya çalışırken bizi asıl yaralayan Çin'in adice zulmü değil Türk Dünyası ve İslam Alemin'in bu zulme topyekün başkaldıramamasıdır. Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ifade ettiği gibi; 'Eğer İslam dünyası müslüman arıyorsa Doğu Türkistan Müslümandır. Eğer Türk Dünyası Türk arıyorsa Doğu Türkistan Türk'tür. Eğer insanlık insan arıyorsa, Doğu Türkistan'da katledilen insanlıktır." - KARABÜK

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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