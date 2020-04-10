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Başkan Kaya'dan emniyete Polis Haftası ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

10.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:38
Başkan Kaya'dan emniyete Polis Haftası ziyareti
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Törenin ardından Başkan Kaya, ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek görevli polislerin Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı ve polislere baklava ikramında bulundu.

Polis haftası vesilesiyle başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Başkan Kaya; Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden bizlerin huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışıyor. Korona virüs belasının tüm dünyayı sardığı şu günlerde ayrı bir sorumlulukla görev yapıyorlar. Bizde bu anlamlı günde onların ağızlarını bir nebze olsun tatlandırmak için ikramımızla ziyaret edelim dedik. Yüce Allah'ım güvenlik güçlerimizi korusun. Görev yapan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum, ruhları şad mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, Belediye Başkanı Kaya'ya teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, İncirliova, Polis, Güncel
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