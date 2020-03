Başkan Kaya'dan Muhsin Yazıcıoğlu için anma mesajı

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.Başkan Kaya mesajında, "Sahip oldukları makamları milletine hizmette bir araç olarak gören Nizam-ı Alem ülkücüleri ve İ'lay-ı Kelimetullah davasının yiğit Alperenleri, bu ülkenin geleceğinin en büyük teminatlarının başında gelmektedir. Milyonlarca lira devlet desteği alan vakıfların oluşturduğu aynı zeminde mevcudiyetini devam ettirme başarısını çeyrek asırdan uzun bir süredir devam ettirme başarısı gösteren bu hareketin, Rahmetli Şehit Liderimizin hayalini kurduğu noktaya bugünün gençleri eliyle ulaşacağına olan inancımız her geçen gün giderek artmaktadır. Bizler gündelik menfaatleri bir kenara bırakarak Hakk'ın davasına kendini adayan kıymetli bir yolun yolcusu Alperen olma ideali taşıyan Türk-İslam ülküsünün neferleriyiz. Bilmenizi isterim ki, anlık ikbal ve gayeleri bir kenara bırakmış bu kutlu davanın neferleri olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da inandığımızı yapmaya, bu uğurda bir olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz. Safları çok daha sıkı tutup, tarihin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, 'Dicle kenarında bir kurt koyunu kapsa, ilahi adalet gider Ömer'den sorar onu' anlayışının gereği olarak tüm mazlum ve muzdariplere sahip çıkmayı kendimize vazife bileceğiz. Bu noktada ölçümüz geçmişimiz ve inandıklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.Kaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit oluşunun sene-i devriyesinde ilk günkü öksüzlüğü, ilk günkü acıyı bir kere daha hissediyor olmanın her zamankinden daha fazla üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Üzerinden 11 yıl geçen şehadetin akabinde, bizlere bıraktığı bu değerli davada bir nefer olarak, onun emanetlerini ve değerlerini, nasıl daha ileriye taşıyabilir olacağımızın derdiyle dertleniyoruz. Onsuz ama onun yolunda mücadele etme şuuru ve iradesi gütmek için var gücümüzle inandığımızı yapmaya devam ediyoruz. Bugün ve bugünden sonra da devletine, milletine ve değerlerine bağlı; her şeyden önce yarın hesap gününde 'gençliğini nerede harcadın' sorusuna verecek cevabı olan bir gençlik yetiştirme arzusuyla durmaksızın çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımızı vefatının 11. Yılında rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA