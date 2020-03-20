Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Kaya'dan sağlık çalışanlarına teşekkür - Haberler

Başkan Kaya'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

20.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:46
Başkan Kaya'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Kaya mesajında, "Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalmak suretiyle milleti için, canı pahasına mücadele eden T.C. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA başta olmak üzere tüm sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim bu illetten en az zararla bir an evvel kurtulmayı Aziz Milletimize nasip eylesin. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu salgın virüse karşı amansız bir mücadele ile gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran’da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Loading