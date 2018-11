Başkan Kayacan, Personeli ile Bir Araya Geldi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:04



Afyonkarahisar'ın Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, personelleri ile bir araya gelerek yatırımları anlattı. Kayacan, Bolvadin'de desten yazdıklarını söyledi.Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve sendika yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıya belediye çalışanları ile belediyeye bağlı Bolgiysan Yatırım Anonim Şirketi çalışanları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Kayacan yapılan çalışmalardan ve gösterilen başarılı faaliyetlerden kısa örnekler veren Başkan Kayacan, "Bu başarının altında hepinizin alınteri, fedakarlığı ve emeği var. Çok dolu dolu bir 4,5 yıl geçirdik. Karda, kışta, çamurda özveriyle hizmet verdiniz. Bolvadin, bizim dönemimizde büyük bir belediyecilik örneği gösterdi ise, bunda sizin katkınız büyüktür. Hükümetimizin çıkardığı yasa ile kadrolaşan taşeron işçilerimize en hızlı çalışmayı yaparak, kadrolaşmaları konusunda örnek bir çalışma sergilendi. Biz bünyemizde bu statüde bulunan kardeşlerimizin sendikalaşmaları konusunda da örnek bir çalışma yapacağız. Diğer taraftan yasadan yararlanamayan ama şirketimizde çalışan işçilerimiz arasında da genel bir değerlendirme yaparak ücret eşitliğini sağlayacağız" dedi."Alın terinden tasarruf edilmez"Alın terinden tasarruf edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Kayacan sözlerine şeyle devam etti:"Hayatımın her bölümünde helalleşmeyi şiar edindim. Değerli yol arkadaşlarım, Göreve geldiğimde 43 TL yevmiye alan en alt birimde en az maaşı alan kardeşim 1 Ocak 2018 tarihinde yevmiyesi biz 84 lira yaptık. Yüzde 95 bir artış sağladık. Yine 68 lira yevmiyesi olan kardeşimin yevmiyesini 104 liraya çıkardık ve inşallah yılbaşında enflasyon farkları ve ilave zamları ile bu ciddi farklara ulaşacak. Bakın özellikle temizlik işlerinde çalışan kardeşlerime soruyorum ben bu göreve gelmeden önce AK iktidar bu göreve gelmeden önce sizleri ne olur maaşlarınızı nasıl aldığınızı unutmamaya davet ediyorum" diye konuştu."İltifata mazhar oluyorsak bu sizin eserinizdir"Hemen hemen her sokakta, her köşede hizmet verildiğini belirten Başkan Kayacan, "Hamd edebilmek nimetin ziyadeleşebilmesine vesiledir. Bizim bugün yüzümüz aksa Bolvadin sokaklarında bir iltifata tabi oluyorsak bunlar sizlerin eseridir. Biz Bolvadin belediyesini aldığımızda gelirimizle şimdiki belediyemizin geliri 2 kat arttı. Bunlar sizlerin kaynaklarımızı israf etmeden doğru kullanarak belediye hizmetleri sebebiyle gösterdiğiniz hassasiyetin sebebiyle oldu. Bir ayağı tüccar belediye bir ayağı sosyal belediye anlayışıyla elhamdülillah el ele kol kola Bolvadin'de büyük bir destana imza attık" dedi."Borcumuz 105 milyon lira"Göreve geldiklerinde Belediyenin borcunun 77 milyon lira olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Kayacan "Bugün bu borcumuz Bolgiysan Yatırım A.Ş. dahil 105 milyon liradır. Yalnız şu konuya dikkatinizi çekmek isterim ki, bugün değeri 25 milyon lira olan Kredi Yurtlar Kurumu Binası ve bugün ki değeri 7 milyon lira olan Güneş Enerji Santrali var. Sadece ikisinin değeri 32 milyon lira. Bunu borcumuzdan çıkardıysak geriye 73 milyon lira kalır ki, 2014'ün 77 milyonu ile kıyasladığınızda zaten borcun azaltıldığını görürsünüz. Yaptığımız çalışmalar Bolvadin'in gelecekteki 20 yılına yapılan yatırımlardır. Diğer taraftan yapılan asfalt çalışmalarımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz, çevre çalışmalarımız nasıl büyük bir destan yazıldığının ispatıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR