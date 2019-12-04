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Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

04.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:40Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret
Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, eşi Aslı Kayalar ve meclis üyeleriyle birlikte Dünya Engelliler Günü sebebiyle ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrenciler karşılarında Başkan Kayalar'ı görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kayalar da öğrencilerin kendisine gösterdiği ilgiye karşılıksız kalmadı. Her öğrenciyle tek tek ilgilenen Başkan Kayalar ve eşi, öğrencilerin derslerine de konuk oldu. Eğitim merkezlerinin yöneticileri ve eğitmenlerle de bir araya gelen Başkan Kayalar, kendilerine destek sözü verdi.

Öte yandan gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı mutluluğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçemizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ziyaretlerde bulunarak engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların gözlerindeki sevgiyi gördükçe biz de mutlu olduk. Menderes Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarla onların bir gün değil her gün yanlarındayız. Herkesin belediyesi, her kesimin sesi olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda engelli kardeşlerimizin de sesiyiz." dedi. - İZMİR

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Kayalar, Menderes, Güncel

Kaynak: İHA

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