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Başkan Kayalar'dan Kreş Müjdesi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçeye kazandırılacak kreşin müjdesini verdi.

23.09.2019 09:33Başkan Kayalar'dan Kreş Müjdesi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çocukların eğitim ve gelişimlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçeye kreş kazandıracaklarını söyledi. Başkan Kayalar, ilk kreşin Görece'de faaliyete gireceğini müjdeledi.

SÖZ VERDİK YAPIYORUZ

Yerel seçim çalışmalarında verdiği sözlerin tek tek yerine getirildiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Menderes'imiz için belirlediğimiz projelerimizden birisi de kreş projemizdi. İlçemizin önemli ihtiyaçları arasında yer alan kreşi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha en kısa sürede yerine getirmiş olacağız. İlk kreşimizi Görece Hürriyet mahallemizde hayata geçireceğiz" dedi.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Proje ile çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini kaydeden Başkan Kayalar, " Amacımız kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları. Hayata geçecek kreş projemiz ile kadın istihdamına da katkı sağlayacağız. Kuracağımız kreşlerimiz ile anneler işlerine çocuklar da kreşe gidebilecek" dedi.

PROFESYONEL EĞİTİM

Uzman eğitmenler ile çocukların kreşten yararlanacağını ifade edene Başkan Kayalar, " Kreşlerimiz çocuklarımızın gelişimine uygun, uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak donanımda hazırlanacak. Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek" diye konuştu.


Mustafa Kayalar, Menderes, Güncel

Kaynak: Bültenler

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