Haberler » Güncel » Başkan Kayalar Muhtarlarla buluştu

Başkan Kayalar Muhtarlarla buluştu

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek düzenledi.

21.10.2019 08:59Başkan Kayalar Muhtarlarla buluştu

Muhtarlar Günü kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçesindeki 44 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada Başkan Kayalar, birlik ve beraberlik içerisinde Menderes için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

El el vererek hizmete devam

Buluşmada konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Yerel yönetimlerin en büyük gücü muhtarlarımızdır. Muhtarlık görevi demokrasinin temel taşlarından birisidir. Böylesine önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Menderes'imize hizmet noktasında muhtarlarımızla bir ve beraber çalışarak ilçemizin tüm mahallelerinin sorunlarına çözüm olmaya, vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Onlarla el, ele vererek dayanışma içerisinde olacak, tam uyum içerisinde hizmet üretmeyi sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmak için aşkla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize yol arkadaşlarımız muhtarlarımızla birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.


Mustafa Kayalar, Muhtarlar Günü, Menderes, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:20 (Özel) 8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi
10:25 Çavuşoğlu: "35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak"
10:25 Borsa haftaya yükselişle başladı
10:25 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
10:25 Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
10:25 Gaziantep'te uyuşturucuya 8 gözaltı
10:25 Çanakkale'de göçmen kaçaklığına 8 tutuklama
21.10.2019 10:26:58