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Başkan Kayan: "Yem sanayicisi devlet ve üreticiye darbe vuruyor"

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yem fiyatlarına 1 ayda 3 ayrı zam yapıldığını belirterek, yem sanayicilerinin devlet ve üreticiye darbe vurduğunu söyledi.

04.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:07
Başkan Kayan:
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray 'da yem fiyatlarına 1 ayda 3 ayrı zam yapıldığını belirterek, yem sanayicilerinin devlet ve üreticiye darbe vurduğunu söyledi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs kapsamında Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızla sürerken, her geçen gün daha çok bilinçlenen insanlar duyarlılıklarını dikkatlerini artırarak devlet millet el ele etkin bir mücadele sergiliyor. Ancak ülkenin en önemli üretim sektörlerinden olan tarım ve hayvancılık sektöründeki üreteciler yem fiyatlarına yapılan zammın aşırı olduğunu belirterek, 1 ayda 3 kez zam yapıldığını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, yem sanayicisinin devlet ve üreticiye darbe vurmaya çalıştığını belirterek, "1 ay içerisinde yem fiyatlarında yüzde 15-20 arasında zam geldi. Bu Türkiye'de şu anda üreten kesim olarak bir tarım ve hayvancılık sektörü var. Buna da yem sanayicileri darbe vurmaya çalışıyor. Gıda üretemediğimizde bu insanlar ne yiyecek. Biz bunları üretmek zorundayız. Biz de üretmezsek bu insanlar aç kalır. Zaten halkımız korona virüsü nedeniyle bazı sınırlandırmalarla yaşıyorlar. En azından üreten insanlara yem sanayicilerinin biraz daha hassas davranması gerekir. Ancak tam tersi uygulama yapıyorlar. Devletimiz, milletimiz gibi üretimi desteklemesi gerekirken şu anda fiyatları yükseltip fırsatçılık yapıyorlar. Bu da vatan hainliği gibi bir şey. Direk devletimizi ve üreticileri zora sokmaktan baka bir şey değil bu. Devletimizi ve milletimize darbe vurmaktan başka bir şey değil bu. En azından 2-3 ay az kar edin, hatta şöyle ki, hiç kar etmeyin. Her şey para değil şu ada. Biz bugün süt fiyatlarında zam istemiyoruz. Neden? En azından devletimize, milletimize destek çıkmak için. Üretmek, üretimi durdurmamak açısından. Bizler bunların bilincindeyiz ama yem sanayicisi 'Ben ölmeyim de kim ölürse ölsün' derdinde. Böyle bir anlayış olamaz. Zaten 2 kere zam yaptılar. 3. de dün itibari ile yapıldı. En azından son yapılan zammın kaldırılması gerekiyor. Son yapılan zam 5 lira gibi bir rakam. Yüzde 5'e tekabül ediyor. EN azından bunu kaldırsınlar. Üreticiler gerçekten zorlanıyor. Sanayicilerde devlet ve milletin yanında olduklarını hissettirsinler" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Kayan: 'Yem sanayicisi devlet ve üreticiye darbe vuruyor' - Haberler

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