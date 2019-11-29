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Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2 günlük Ankara programı kapsamında temaslarda bulundu.

29.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:45Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu
Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2 günlük programı kapsamında temaslarda bulundu.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'nın eşlik ettiği Başkan Kayda, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek, MHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile bir araya geldi. Salihli'nin yeni dönem projeleri ve yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Kayda, MHP Grup Başkanvekili Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Baybatur ve Manisa Milletvekili Bilen ile Bakan Yardımcıları Aksu ve Dursun'dan destek istedi. Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirten Başkan Kayda, "Yeni dönemde Salihlimize kazandıracağımız projeleri ve yatırımları değerlendirdik. Cumhur İttifakı çatısı altında yeni dönemde Hükümetimizin gücü, Bakanlarımızın ve Manisa Milletvekillerimizin destekleriyle hep birlikte güzel şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Bu anlamda, Salihlimizin yeni dönem projeleriyle yakından ilgilenerek katkı sağlayacaklarını ifade eden ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımıza, Grup Başkanvekilimize, Bakan Yardımcılarımıza ve Manisa Milletvekillerimize hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım. Genel Başkanımız, Grup Başkanvekilimiz, Bakan Yardımcılarımız ve Manisa Milletvekillerimiz tüm hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını ilettiler" dedi.

Başkan Kayda, Ankara ziyareti kapsamında MHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Yaşar Yıldırım'ı ziyaret ederek, yeni dönemde Salihli'ye kazandırılacak olan projelere destek istemişti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

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