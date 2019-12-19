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Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli'nin projelerine destek istedi

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

19.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:03 Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli'nin projelerine destek istedi
Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Turhan'a Salihlililerin selamlarını ileten Başkan Kayda, Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Salihli'nin önemli bağlantı yolları güzergahında bulunduğunu ifade eden Başkan Kayda, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla İzmir-Ankara E96 Karayolu üzerindeki Kırveli-Avar alt geçit projesi, ilçe merkezinden geçen demir yolunun şehir dışına taşınması projesi ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konularında hazırladığı proje dosyalarını Bakan Turhan'a sunarak destek istedi.

Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sart'ın resmedildiği bir tablo ile Salihli'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Salihli'nin yeni dönem projelerine destek vereceğini belirterek Salihlililere selamlarını iletti. - MANİSA

Mehmet Cahit Turhan, Zeki Kayda, Salihli, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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