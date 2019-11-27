Haberler » Politika » Başkan Kayda'dan Ankara çıkarması - Haber

Başkan Kayda'dan Ankara çıkarması

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

27.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:42Başkan Kayda'dan Ankara çıkarması
Belediye Başkanı Zeki Kayda, 'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'nın eşlik ettiği Başkan Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Yaşar Yıldırım'ı da ziyaret ederek Salihli'nin yeni dönem çalışmalarını anlattı. Başkan Kayda, Ankara'daki görüşmelerde Salihli Belediyesinin yeni dönem projeleri hakkında Genel Başkan Bahçeli'yi bilgiler aktardığını söyledi. Başkan Kayda "Ankara programımız kapsamında, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında ziyaret ederek, yeni dönemde Salihli'mize kazandıracağımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Genel Başkanımız, Salihlili hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını iletti" dedi. - MANİSA

Devlet Bahçeli, Zeki Kayda, Salihli, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
18:22 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
17:58 Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Açıklaması
17:57 İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeşli mevkidaşını ağırladı
17:49 İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez
17:46 İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
27.11.2019 18:32:30