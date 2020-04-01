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Başkan Kayda görevdeki 6. yılını değerlendirdi

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin birinci yılında bir mesaj yayınlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'ye hizmet yolunda ilk günkü heyecanla 6 yılı geride bıraktıklarını belirterek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Salihli sevdasıyla var güçleriyle çalışmaya...

01.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:03
Başkan Kayda görevdeki 6. yılını değerlendirdi
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin birinci yılında bir mesaj yayınlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'ye hizmet yolunda ilk günkü heyecanla 6 yılı geride bıraktıklarını belirterek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Salihli sevdasıyla var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

30 Mart 2014 tarihinden bu güne doğup büyüdüğü Salihli'ye hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Başkan Kayda, "Salihli sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta bizlere inanan, güvenen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız bu süreçte tek düşüncemiz Salihli oldu. Ege'nin incisi Salihli'yi, eğitimden turizme, tarımdan sanayiye her alanda daha yukarılara taşımayı hedefledik. 102 mahalleyi ve 160 bini aşkın insanı hizmetlerle buluşturmak elbette zordu. Ama imkansız değildi. Zoru başarmak, Salihli sevdamızı hizmetlerimizle perçinlemek için en büyük desteği siz değerli hemşehrilerim verdiniz" dedi.

"31 Mart 2019'da Salihli'de Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlendik" diyen Başkan Kayda, "Altı yılda dev yatırımları sizlerin hizmetine sunduk. Daha büyük işler yapmak için, daha güzel hizmetler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum. Daha güçlü Salihli olmak adına, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Senlik benlik tartışmalarını bırakarak hep birlikte sağlıklı günlere kavuşacağız. Salihli sevdamızla gecemizi gündüzümüze verişimizin 6. yılında, bu güzel şehrin belediye başkanı olarak sizlere güzellikler sunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Nice güzelliklerle dolu sağlıklı yıllarda buluşmak dileğiyle Salihli'yi ve sizleri çok ama çok seviyorum" sözlerine yer verdi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zeki Kayda, Salihli, Politika
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Haberler ›› Politika ››Başkan Kayda görevdeki 6. yılını değerlendirdi - Haberler

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