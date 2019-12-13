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Başkan Kayda, muhtarlarla istişare toplantılarına başladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahallelerde yaşanan sorunların tespit edilerek en kısa sürede çözülmesi amacıyla muhtarlar ile itişare toplantıları düzenlemeye başladı.

13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:14Başkan Kayda, muhtarlarla istişare toplantılarına başladı
Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahallelerde yaşanan sorunların tespit edilerek en kısa sürede çözülmesi amacıyla muhtarlar ile itişare toplantıları düzenlemeye başladı. Başkan Kayda, ilk toplantıda Kordon, , Yağmurlar, Beylikli, Yeşilkavak, Çakaldoğan, Yenipazar, Burhan, Damatlı ve Köseali mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlediği 'İstişare Toplantıları'nda muhtarlar ile buluştu. Salihli Belediyesi'nin, Büyükşehir yasasıyla sorumluluk alanının 1.306 km ye yükseldiğine dikkat çeken Başkan Kayda, özellikle kırsal mahallelerdeki sorunların belirlenmesi amacıyla muhtarlar ile birlikte istişare toplantılarına başladıklarını söyledi. Tüm muhtarlar ile belirli zaman aralığında bir araya gelerek toplantılara devam edeceklerini ifade eden Başkan Kayda, "Mahallelerimizdeki tüm ihtiyaçları ve sorunları en iyi muhtarlarımız bilir. Çünkü mahalle halkıyla 24 saat iletişim halindedir. Bu amaçla, hizmet yolunda birlikte görev yaptığımız değerli muhtarlarımız ile bir araya gelerek İstişare Toplantıları yapmaya başladık. Burada muhtarlarımız ile bire bir görüşerek sorunları tespit ediyor ve çözüm üretiyoruz" dedi.

İlçe merkezi ve kırsal olmak üzere toplam 102 mahalleye en iyi hizmetleri götürmenin derdinde olduklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Tüm muhtarlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde güzel şehrimize hizmet ediyoruz. Bizim öncelikli işimiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir, siyaset değildir. Salihli'mize hizmet yolunda birlikte çalıştığımız tüm muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar, duydukları memnuniyeti dile getirip Başkan Kayda'ya teşekkür etti.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya ve Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer'in yanı sıra Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, Yenipazar Mahalle Muhtarı Züleyha Buğurcu, Kordon Mahalle Muhtarı Adem Sevi, Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Beylikli Mahalle Muhtarı Akşit Gencer, Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, Damatlı Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş ve Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz katıldı. - MANİSA

Zeki Kayda, Çelikli, Salihli, Güncel

Kaynak: İHA

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