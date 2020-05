Başkan Kayda, şehitlikleri ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştı

Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramazan Bayramı dolayısıyla Asri Mezarlık, Taytan ve Durasıllı Mahalle Mezarlıklarında bulunan Şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştı.Ziyarette, kabirleri başında tüm şehitler için dua eden Başkan Kayda, "Yüce Allah, bu toprak için, bu vatan için ve bu bayrak için can veren tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bütün ailelerimize yeniden baş sağlığı ve sabır diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad olsun" dedi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her bayram geleneksel hale getirdiği bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin bayramını kutladı. Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye daire müdürleriyle birlikte ilk olarak Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret eden Başkan Kayda, Şehit Gürcan Karakaya, Şehit Mehmet Uyar, Şehit Ahmet Alp Taşdemir, Şehit Ömer Kılıç ve Şehit Doğan Sakarya için dua ederek Şehit Gürcan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya ve babası Şefik Karakaya ile Şehit Mehmet Uyar'ın babası Hüseyin Uyar'ın bayramlarını kutladı.Taytan Mahalle Mezarlığında bulunan Şehit Özgür Yatakdere'nin kabrini ziyaret ederek dua eden Başkan Kayda, şehidin annesi Saniye Yatakdere ve şehidin babası Hüseyin Yatakdere ile bayramlaştı. Son olarak Durasıllı Mahalle Mezarlığında kabri olan Şehit Mustafa Kozak'ı şehidin annesi Gülşen Kozak ve şehidin babası Hasan Kozak ile birlikte ziyaret eden Başkan Kayda, şehit Kozak için dua etti.Salihli Belediyesi tarafından şehidin baba ocağının karşısında yapılan Şehit Mustafa Kozak Parkını da şehidin ailesiyle birlikte gezen Başkan Kayda, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için Cumhuriyetimizin kurulmasından bugüne kadar canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda eğiliyorum. Cennet vatanımızı bizlere bırakan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar için ne yapsak azdır. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizleri bir gün değil her gün hatırlamamız lazım. Hepinize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - MANİSA