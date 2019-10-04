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Başkan Kayda üretici pazarında alışveriş yaptı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, üreticilerin ürettikleri doğal ürünlerini satışa sunduğu üretici pazarını ziyaret ederek, hem alışveriş yaptı, hem de 'hayırlı işler' diledi.

04.10.2019 16:06Başkan Kayda üretici pazarında alışveriş yaptı
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, üreticilerin ürettikleri doğal ürünlerini satışa sunduğu üretici pazarını ziyaret ederek, hem alışveriş yaptı, hem de 'hayırlı işler' diledi.

Başkan Kayda, geçtiğimiz hafta Çarşamba pazarının kurulduğu yeni pazaryerinde hizmete açılan 'Üretici Pazarını' ziyaret ederek, tezgah açan üreticilere 'hayırlı işler' diledi. Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş ile birlikte üretici pazarını gezen Başkan Kayda, tezgahlardaki ürünlerden satın alarak alışveriş yaptı. Yetiştirdikleri ürünleri satan üreticiler de, hizmete açılan üretici pazarı nedeniyle Başkan Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen üretici pazarının cuma günleri yeni pazaryerinde kurulacağını belirten Başkan Kayda, "Bu pazarda, sadece vatandaşlarımız kendi yetiştirdikleri ürünleri satabilecek. Böylelikle, üreticilerimiz, kendi yetiştirdiği ürünleri doğrudan halka ulaştırabilecek. Üretici Pazarı, üreticilerimize ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla her hafta Cuma günleri yeni pazaryerinde açılarak hizmet verecek. Bu hafta, pazarımızda Salihli'nin ilk kadın kooperatifi üyeleri ile engelli derneğimizden arkadaşlarımız da hazırladıkları ürünleri satıyorlar. Üretici Pazarının, üreticilerimize, çiftçilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Zeki Kayda, Çarşamba, Salihli, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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