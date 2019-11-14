Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda bölgede görev yapan Salihlili Tankçı Uzman Çavuş Gürsoy Karaşahin'in selamı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ulaştı.



Salihlili Uzman Çavuş, teröristleri hedef alacak bir bombanın üzerine, 'Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya Barış Pınarı Harekatı Rasulayn'dan selamlar' yazarak, Başkan Kayda'ya jest yaptı. Hemşehrisinden gelen selamın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Başkan Kayda, "Kahraman askerimizin bu selamını orada canları pahasına bizler için mücadele eden tüm askerlerimizin selamı olarak görüyor ve Salihli halkı adına alıyorum. Barış Pınarı Harekatına katılarak devletimizin ve milletimizin bekası için kahramanca görev yapan tüm askerlerimizi, yüce Allah korusun ve muzaffer eylesin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA