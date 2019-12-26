Haberler » Güncel » Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret - Haber

Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

26.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:14 Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret
'nın ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.Tebrik ziyareti kapsamında Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini sundu. Ziyarette ilk olarak konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı kendilerine teşekür ediyoruz.Akçadağ ilçemizdeki Levent Vadisi'yle Türkiye'nin gündemine oturan Akçadağ'ın sorunlarının çözümleri konusunda sayın başkanımızın gayretlerine görüyoruz kendisine başarılar diliyoruz"dedi

Dönemin Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'a Allah'tan rahmet dileyen Kazgan ise Yerel basının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, özellikle yerelden kamuoyunun oluşmasında yerel basının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, yaklaşan yeni yılın Malatyalılara ve ülkeye hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından gazetecilerle bir süre sohbet eden Kazgan ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. - MALATYA

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Ali Kazgan, Malatya, Akçadağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Bitlis 2 EYP böyle imha edilidi - Haber
18:00   Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Haber
17:59   Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı - Haber
17:59   Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
17:58   İstanbul'da deaş operasyonu 21 gözaltı - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
26.12.2019 18:01:47