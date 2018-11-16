Başkan Kazıcı, İki Dönemi Anlattı

16 Kasım 2018 Cuma 09:57



16 Kasım 2018 Cuma 09:57

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, görev yaptığı iki dönemde kentte yapılan hizmetleri anlattı.Başkan Kazıcı, yaptığı açıklamada, belediyecilikte ikinci döneminin olduğunu anımsattı.Geçmişteki belediyecilik tecrübesinin kendisine bir avantaj olduğunu kaydeden Kazıcı, "Seçimi kazanır kazanamayız ama devlette devamlılık esastır. Bir kuruma gelmişsen önümüzdeki süreçte asli görevleri ve temel görevleriyle ile ilgili çalışmalar yapmak zorundasınız. İlçemizin en büyük yapısal sorunu olan ve belediyemizin de en ağır yükü olan alt yapı sorunu ile ilgili ilçenin su şebeke inşaatı, kanalizasyon şebeke inşaatı ile ilgili projelerimizi hazırlamaya başladık ve ayrıca ilçenin doğal gaz gelebilmesi için ilk dönemimizden itibaren gerekli çalışmaları sürdürdük.Bu süreçte yaklaşık 25 araç alımını yapıldığını aktaran Kazıcı, "Hızlı bir şekilde sosyal tesislere başladık güzel bir halı saha ve park buna ilaveten Han Kafe ve iki adet sosyal tesis inşaatı tamamlanarak seçimden önce bitirmeyi düşünüyoruz. İlçenin ihtiyacı olan 4 yıldızlı bir otel şeklinde konut evi inşaatı bitmek üzere. Bir ay içerisinde açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Çıraklık ve kalfalık dönemini tamamladığını aktaran Kazıcı, "Ustalık döneminde de düşündüğümüz güzel, modern, insanların bulunmaktan ve yaşamaktan keyif alacağı bir ilçeyi hep birlikte el birliği ile kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.