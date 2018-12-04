Başkan Kazım Kurt'a Mahalle Meclislerinden Teşekkür Ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Odunpazarı Kent Konseyi Orhangazi Mahalle Meclisi Başkanı Ersin Yılmaz, Odunpazarı Kent Konseyi 75.Yıl Mahalle Meclisi Başkanı Arif Necmi Türe ile Orhangazi ve 75.Yıl Mahalle Meclis üyeleri katıldı.

Mahalle sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Başkan Kurt, kent konseyi ve mahalle meclislerinin önemine değindi. Başkan Kurt, "Kent Konseyine verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Burada kurallar sivil insanlar tarafından koyuluyor ve değiştiriliyor. Kent konseyleri insanların ortak sorunları ile ilgili, her türlü işi yapar, yapmalıdır. Çünkü merkezde yaptığımız çalışmalarda; ekonomik durumu iyi olan, kültürel durumu buna elverişli olan insanlar geliyor; katılıyor, üretiyor. Ancak esas sorunun sahibi dışarıda, mahallede. Şuanda Eskişehir,Türkiye'nin en iyi, başarılı ve gelişmiş illerinden birisi olmasına rağmen, yüzlerce okuma yazma bilmeyen insan var. Biz, bu insanları kazanmalıyız. Bizim bu insanları bulmamız ve onlara dünyayı öğretmemiz, tanıtmamız gerekiyor" dedi.

Yılmaz, Türe ve meclis üyeleri ise Başkan Kurt'a hem Odunpazarı'nda yaptıkları için hem de Odunpazarı Kent Konseyi ve mahalle meclislerine verdiği destekten için teşekkür etti.