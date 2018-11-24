Başkan Kazım Kurt'dan 25 Kasım Mesajı

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle mesaj yayınladı.
Başkan Kurt, mesajında, kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek için öncelikle 25 Kasım'ın neden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan edildiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler
'in 25 Kasım 1999'da ilan ettiği 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün; Dominik Cumhuriyeti
'nde diktatör Turijillo rejimine karşı direnişin sembolü haline gelen, Mirabel Kardeşler olarak bilinen 3 kadının 25 Kasım 1960'da trafik kazası süsü verilerek katledilmesine dayandığını anlatan Başkan Kurt, "25 Kasım tarihi önce; 1981 yılında Kolombiya
'nın Bogoto şehrinde bir araya gelen Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınlar Kongresinde, Mirabel Kardeşlerin anısına 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan edildi. Ardından da Birleşmiş Milletler 1999 yılında 25 Kasım'ı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul etti ve bünyesindeki ülkeleri bu konuda çalışmalar yapmaya yükümlü kıldı" dedi.
Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir leke olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dünyanın dört bir yanından kadına yönelik şiddet haberleriyle giriyoruz. Geride bıraktığımız hafta içinde Çanakkale
'de yaşayan Sedef Şen, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fuat Şen tarafından, işe gitmek için servis beklediği esnada öldürüldü. Sadece Sedef Şen değil, 2018'in ilk 10 ayında yaklaşık 329 kadının öldürüldü. Yine 2018'in ilk 8 ayında en az 870 kadın şiddete, 342 kadın ise tecavüze uğradı. Boşanan kadınların yüzde 36.4'ünün şiddet nedeniyle boşanıyor. Kadınların yüzde 44'ünün hiçbir sosyal güvencesi yok. Kadın işsizlik oranı yüzde 14.6, genç kadın işsizliği ise yüzde 25.6. Çalışan kadınların yüzde 43.4'ü kayıt dışı çalışıyor. Çalışan kadınların yüzde 63.9'u çalışma hayatından memnun değil. Kadınların çalışma hayatındaki sorunlarının başında düşük ücret, işsizlik, sigortasız çalıştırma geliyor. İşte durum bu kadar vahim. Öldürülen, şiddete uğrayan her kadın, bizler için rakamdan çok ötede, öyle olmalıdır da. Kadına yönelik şiddet, tecavüz ve kadın cinayetlerindeki artış tesadüf değildir. İçinde yaşadığımız sistemin ve hükümetin yanlış kadın politikalarının sonucudur. Başka cinayetlerin yaşanmamsı için bir an önce bu yanlış politikalardan vazgeçilmelidir. Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele ederek, bu şiddetin önüne geçeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları saygıyla anıyorum" diye açıkladı. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Kazım Kurt
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:44