Başkan Kazım Kurt Denetime Çıktı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle özellikle cafe, lokanta gibi umuma açık olan mekânların yoğunlukta olduğu sokakları denetleyen Başkan Kazım Kurt, rastladığı kaldırım işgallerini not ederek esnafı uyardı. Kapı önlerine kurulan masaların, setlerin vatandaşın kaldırımdan geçişini engellememesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, kaldırımların engelli araçları ya da bebek, pazar arabasıyla geçişlere uygun olması gerektiğini hatırlattı. İşgaliye kurallarına uymayan esnafın bu durumu birkaç gün içinde düzeltmesini isteyen Başkan Kurt,vatandaşın bu konuda çok şikâyeti olduğunu söyledi. Başkan Kurt, konunun takipçisi olacaklarının da altını çizdi.

Denetleme esnasında sık sık Başkan Kurt'un yolunu kesen vatandaşlar, Kurt ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurt, onların görüş ve taleplerini dinledi. Başkan Kurt, denetimlerin ve ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı.