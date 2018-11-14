Başkan Kazım Kurt Denetime Çıktı

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, gelen talep ve şikayetleri yerinde görmek ve incelemek için İstiklal Mahallesi'ni gezerek denetim yaptı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne bağlı ekiplerle özellikle cafe, lokanta gibi umuma açık olan mekanların yoğunlukta olduğu sokakları denetleyen Başkan Kazım Kurt, rastladığı kaldırım işgallerini not ederek esnafı uyardı. Kapı önlerine kurulan masaların, setlerin vatandaşın kaldırımdan geçişini engellememesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, kaldırımların engelli araçları ya da bebek, pazar arabasıyla geçişlere uygun olması gerektiğini hatırlattı. İşgaliye kurallarına uymayan esnafın bu durumu birkaç gün içinde düzeltmesini isteyen Başkan Kurt, vatandaşın bu konuda çok şikayeti olduğunu söyledi. Başkan Kurt, konunun takipçisi olacaklarının da altını çizdi.
Denetleme esnasında sık sık Başkan Kurt'un yolunu kesen vatandaşlar, Kurt ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurt, onların görüş ve taleplerini dinledi. Başkan Kurt, denetimlerin ve ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Kazım Kurt
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:42