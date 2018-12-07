Başkan Kazım Kurt ESGİAD'I Ziyaret Etti

ESGİAD hizmet binası, Coşkun Halıcı toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Ulaş Entok ve ESGİAD üyeleri hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşe ziyarette Başkan Kazım Kurt gençlerin, özellikle iş insanların mutlaka siyasetin içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Kazım Kurt'u ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını kaydeden ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'un ESGİAD'ı sık sık ziyaret ettiğini ve bu konuda genç iş adamlarına özen gösterdiğini ifade eden Entok; Geleceğin mimarı olacak gençler ile ilgili Kazım Kurt'un hayata geçirdiği projeleri de yakından takip ettiklerini dile getirerek bu anlamda hayata geçen projeler içim Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Sivil toplum örgütleri ile kurulan ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iş adamlarının mutlaka siyasetin içinde olması gerektiğini belirtti. Özellikle 40 yaş altı herkesin siyaset yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Siyaset bugünün şartlarında kolay değil biliyorum ama siyaset yapacak insanlar bedel

ödemeyi göze almalı" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Kurt, Ulaş Entok ve ESGİAD Yönetim Kurulu'nun Odunpazarı Belediyesi ile ilgili istek, görüş ve önerilerini de dikkatle dinledi.

Ziyaretin ardından ESGİAD Başkanı Ulaş Entok gerçekleşen ziyaretin anısına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a plaket takdim etti.