Başkan Kazım Kurt Kayı Boyu Derneği'nde

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
kendisini makamında ziyaret ederek başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sunan Kayı Boyu Derneği'ne iade-i ziyarette bulundu.
Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bir dizi açılışa katılan Başkan Kazım Kurt'un Kayı Boyu Derneği'ne yaptığı ziyarette Dernek Başkanı Kazım Duman ve üyeler de yer aldı. Türklerin eşitlik, adalet ve demokrasi konusunda çok öncü olduğunun altını çizen Başkan Kurt, "Orhun Kitabelerine bakınca kadın ile erkek eşitliğini, işçi ile işverenin sınıfsal ayrılıkları olmadığını, kurultaylarla demokrasinin çok iyi işlediğine dair işaretler ortada, hepimiz Türk tarihini kulaktan dolma değil, gerçekleriyle öğrenmemiz, bilmemiz gerekir" diye konuştu.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Kayı Boyu Dernek Başkanı Kazım Duman, "Halkımız bilmiyor ya da yanlış biliyor olabilir, ama derneğimizin siyasi bir eğilimi yoktur. Dernek ilkelerimiz gereği herhangi bir siyasi partinin destekçisi değiliz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Kazım Kurt
09 Aralık 2018 Pazar 15:02