Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kazım Kurt'tan evi yanan sağlık emekçisine yardım eli

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde yaşayan ve evi yanan bir sağlık emekçisine yardım eli uzattı.

14.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:57
Başkan Kazım Kurt'tan evi yanan sağlık emekçisine yardım eli
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde yaşayan ve evi yanan bir sağlık emekçisine yardım eli uzattı.

Sağlık emekçileri, Covid-19 (Korona) virüs salgını nedeniyle büyük bir özveri ile çalışıyor. Salgın nedeni ile yurttaşların büyük çoğunluğu evden çıkamazken, sağlık emekçileri ailelerini, evlerini bir kenara bırakıp çalışmalarını sürdürüyor. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bir dönemde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde çalışan bir sağlık emekçisinin evi, elektrik kontağından çıkan bir yangın nedeniyle yandı. Emek Mahallesi'nde bulunan ev, kısa sürede küle döndü. Sağlık emekçisi ve ailesinin yardımına ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yetişti. Başkan Kurt'un talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü yanan evde tasfiye çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü, evde gerekli olan tadilat işlerini gerçekleştirecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise zor durumda kalan aileye gıda yardımı yapacak.

"Destek olmak bizim görevimiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Yaşadığımız zor günlerde büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren sağlık emekçilerine minnet borçluyuz. Böyle bir dönemde evi yanan sağlık emekçisine destek olmak da bizim görevimiz. Odunpazarı Belediyesi olarak evi yanan, zor durumda kalan sağlık emekçisi ve ailesinin her zaman yanında olacağız. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emek Mahallesi, Koronavirüs, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Kazım Kurt'tan evi yanan sağlık emekçisine yardım eli - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:51: Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı - Haberler 13:47: Başkan Bünül: "Ceyhan Belediyesi usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa bulaştırıldı" - Haberler 13:46: Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'un gen haritası çıkarıldı - Haberler 13:42: Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri - Haberler 13:40: Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar - Haberler 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi