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Başkan Keleş Pakistan'a gidiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ekonomik işbirliği toplantısına katılmak için Pakistan'a gidecek.

11.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:28Başkan Keleş Pakistan'a gidiyor
'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ekonomik işbirliği toplantısına katılmak için 'a gidecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Ticaret ve Sanayi Odası 27. Yürütme Kurulu, tüm komite toplantıları ile İslam Ticaret Sanayi Tarım Odası yatırım konferansı 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Pakistan'ın Karaiçi şehrinde gerçekleştirilecek. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde Pakistan Karaiçi şehrinde gerçekleşecek olan toplantıya Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş katılacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: İHA

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