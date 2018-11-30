Başkan Kerimoğlu, Soğan Dağıttı

Türkiye'nin geçmişte kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: " Türkiye'de çok uzun yıllardan beri tarım ve hayvancılıkta, sanayi üretiminde çok ciddi düşüş var. Biz istiyoruz ki; Türkiye insanı üreterek büyüsün. Sadece tüketim ekonomisiyle, beton ekonomisiyle, sıcak para ekonomisiyle Türkiye büyüyemez.Türkiye'nin büyüyebilmesi için soğanını, patatesini, pamuğunu, tütününü,incirini üreten bir ülke olması gerekir. Öğrenci olduğum yıllarda; dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. Ama ne yazık ki son 10-15 yıldır Türkiye'de uygulanan politikalarla tarım ve hayvancılık bitirildi. Üretim yok sayıldı. Tarım üretimi yeterince desteklenmediği için halka ucuz ve kaliteli tarım ürünü ulaştırılamadı. Tarlalar ürünsüz, halkımız besinsiz kaldı."

BAŞKAN KERİMOĞLU: TARLALAR ÜRÜNSÜZ, HALKIMIZ BESİNSİZ KALDI

Mutfakların vazgeçilmezi, lezzet kaynağı, şifa deposu soğanın fiyatındaki anormal artışın üzerine harekete geçen Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköylülerin evlerine giderek soğan dağıttı.

Türkiye'nin geçmişte kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: " Türkiye'de çok uzun yıllardan beri tarım ve hayvancılıkta, sanayi üretiminde çok ciddi düşüş var. Biz istiyoruz ki; Türkiye insanı üreterek büyüsün. Sadece tüketim ekonomisiyle, beton ekonomisiyle, sıcak para ekonomisiyle Türkiye büyüyemez.Türkiye'nin büyüyebilmesi için soğanını, patatesini, pamuğunu, tütününü,incirini üreten bir ülke olması gerekir. Öğrenci olduğum yıllarda; dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. Ama ne yazık ki son 10-15 yıldır Türkiye'de uygulanan politikalarla tarım ve hayvancılık bitirildi. Üretim yok sayıldı. Tarım üretimi yeterince desteklenmediği için halka ucuz ve kaliteli tarım ürünü ulaştırılamadı. Tarlalar ürünsüz, halkımız besinsiz kaldı."