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Başkan Kibar: "2020 Fatsa'da yatırım yılı olacak"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 2020 yılının asfalt çalışmaları açısından yoğun bir yıl olacağını söyledi.

05.11.2019 12:17Başkan Kibar:
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 2020 yılının asfalt çalışmaları açısından yoğun bir yıl olacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında imar yolları ile alakalı 24 kilometre sıcak asfalt programı olduğunu belirten Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki hafta Barbaros Caddesi'nde asfalt çalışması başlayacak. Burası TOKİ'ye kadar çıkan önemli bir yol. Yine aynı zamanda Kurtuluştan Sakarya Ortaokuluna kadar gelen Sevgi Caddesi'nde de yol çalışması başlayacak. Buranın kanalizasyon, yağmur suyu, üst yapı ve yayalaştırma ile beraber toplam maliyeti 10 milyon TL. OSKİ'nin 2020 yılında ilçemize yapacağımız yatırım maliyeti 37 milyon TL. OSKİ bu yatırımlarını hangi bölgelerde yapacağını biz Alt Yapı Koordinasyon Merkezi toplantısında madde madde görüştük. Bu yatırımla Liman Caddemizde ve o bölgedeki okullar civarında ciddi sıkıntılar ortadan kalkacak. Ayazlı Mahallemize 3 bin metreküplük bir su deposu yapılacak. OSKİ yatırımlarında 2020 yılında 37 milyon TL ile birinci sırayı Fatsa olarak biz çekiyoruz. Bizden sonra ikinci sıradaki ilçenin yatırım maliyeti 4 milyon TL. OSKİ Genel Müdürlüğünün de ilçemize gelmesi kesinleşti, bunun müjdesini buradan veriyorum. İnşallah 2 ay içerisinde OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa ilçemizde hizmetine devam edecek" diye konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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