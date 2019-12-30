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Başkan Kibar'dan pazar günü iş yerlerini açan kuaförlere 'haksız rekabet' uyarısı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede faaliyetini sürdüren erkek kuaförleri ile bir araya geldi.

30.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:59 Başkan Kibar'dan pazar günü iş yerlerini açan kuaförlere 'haksız rekabet' uyarısı
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede faaliyetini sürdüren erkek kuaförleri ile bir araya geldi.

İlçede bir kafede düzenlenen kahvaltı organizasyona Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Okyay Sarıhan ve erkek kuaförleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, "Toplantımıza katıldığı için belediye başkanımız ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonun yıllardır arkadaşlarımın bir ihtiyacı olduğunu gördüm. Biz bu organizasyonu kuaför arkadaşlarımın birbirleriyle birlik ve beraberliğini artırmak için ve kaynaşmalarını sağlamak için organize ettik. Bu organizasyonu bundan sonra her yıl yapmayı düşünüyoruz. Kuaförler olarak bir takım sorunlarımız var. Ben kuaför arkadaşlarımızın fiyat tarifelerini alarak aynen uygulamalarını istiyorum. Ben emeklerin boşuna gitmemesinden yanayım. Bir de kuaför arkadaşlarımızın Pazar günü iş yerlerinin kapalı olması konusu var. Ben her arkadaşımdan bu konuya riayet etmelerini bekliyorum" dedi.

"Haksız rekabet yaptıklarını göz önünde bulundurmaları gerekir"

Görüş ve önerilerin konuşulması anlamında bu tür toplantıların çok büyük önemi olduğunu ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "Bir işte bereket olması için birlik ve beraberliğin olması şart. Bunun içinde birlikte alınan kararlara uyulması lazım. Geçmişte kuaför arkadaşlarımız berber arkadaşlar pazar günü iş yerlerinin kapalı olması için birlikte bir karar almış. Ertesi gün hafta başı olması dönem dönem bu konunun suistimal edilmesine neden olmuş. Teknolojinin böylesine yaygın olduğu bir dönemde bir günlük tatilin, eşinize dostunuza ailenize ayıracağınız zamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Pazar günü iş yeri açan arkadaşlarımızın mutlaka bir takım haklı gerekçeleri olabilir ama bir taraftan da haksız rekabet yaptıklarını göz önünde bulundurmaları gerekir" diye konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Kuaför, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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