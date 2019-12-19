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Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte Bolaman Mahallesi'nde bulunan Çağla ve Ali Göksu çiftinin işletmeciliğini yaptığı gezi teknesine konuk oldu.

19.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:59Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte Bolaman Mahallesi'nde bulunan Çağla ve Ali Göksu çiftinin işletmeciliğini yaptığı gezi teknesine konuk oldu.

Çağla ve Ali Göksu ziyaret esnasında Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve beraberindekilere faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Çağla ve Ali Göksu çiftini gezi teknesini faaliyete geçirerek Fatsa'nın tanıtımına katkı sağladıkları için tebrik ederek, "Bu gezintimizde Bolaman, Yalıköy, Belice başta olmak üzere Yason Burnu'na kadar devem eden koylarımızın eşsiz güzelliğini, turizm açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu güzelliklerin tanıtımına katkı sağlayan Çağla ve Ali Göksu çiftine teşekkür eder, bu güzellikleri herkesin görmesini dilerim" dedi.

İşletmeci Çağla Göksu ise verdikleri bu hizmetin asıl amacının Fatsa'nın tanıtımına katkı sunmak olduğunu ifade ederek, "Ziyaretçilerimize eşsiz doğa güzelliklerimizi göstererek, Karadeniz'in koynunda bu güzelliklerden herkesin haberdar olmasını sağlamaktır" diye konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Ali Göksu, Fatsa, Göksu, Güncel

Kaynak: İHA

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