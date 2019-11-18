Haberler » Yaşam » Başkan Kibar kan bağışında bulundu - Haber

Başkan Kibar kan bağışında bulundu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa Adliyesi Kan Bağışlıyor" kampanyası çerçevesinde Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

18.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:54Başkan Kibar kan bağışında bulundu
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa Adliyesi Kan Bağışlıyor" kampanyası çerçevesinde Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Kızılay Tırı'na kan bağışında bulunmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu ve Kızılay Fatsa Şubesi yetkilisi Erdoğan Kısacık ile birlikte gelen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bu anlamlı kampanya nedeniyle Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere Ordu Baromuza ve Kızılay Ordu Şubemizde görev alan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kan bağışının nedenli önemli olduğunu ve böyle bir kampanyanın destek vermenin bizler açısından faydalı olacağını belirtmek istiyorum ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına davet ediyorum" dedi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu da Başkan İbrahim Etem Kibar'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. - ORDU

Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:49 Başkan Kibar kan bağışında bulundu
17:18 HRÜ'de II. Uluslararası Mevlid-i Nebi sempozyumu yapıldı
17:17 Haliliye'de 'anne ve çocuk eğitimi' projesi hayata geçti
16:12 MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim
15:19 Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:48:31