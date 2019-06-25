25.06.2019 14:04
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Başkan Kılca: "Birlikte yönetim anlayışımızı sahaya yansıtıyoruz"

Başkan Kılca: "Birlikte yönetim anlayışımızı sahaya yansıtıyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Karatay Söz Meclisi'nde hemşehrileriyle istişarelerde bulunarak taleplerini dinledi.

Konya 'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca , 'Karatay Söz Meclisi'nde hemşehrileriyle istişarelerde bulunarak taleplerini dinledi.

Başkan Kılca, bu türlü buluşmaların ilçeye ve vatandaşa önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak, "Böylece Karatayımıza yönelik birlikte yönet anlayışını da sahaya yansıtmış oluyoruz" dedi. Karatay Belediye Meclis Salonundaki programda konuşan Başkan Kılca, vatandaşlarla her zaman iç içe olacaklarının ifade ederek, "Periyodik bir şekilde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle hep iç içeyiz. Karatay Söz Meclislerimiz, gönül belediyeciliği anlayışının yansımalarından yalnızca bir tanesi. Çözüm odaklı birçok programlarla vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ilçemizde yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini de alarak hizmetlerimizi şekillendirme fırsatı buluyoruz. Yani aslında birlikte yönetme anlayışımızı da sahaya yansıtmış oluyoruz. Bu vesileyle buna katkı sağlayan, dua ve destekleriyle hep yanımızda olan tüm Karataylı hemşehrilerime de çok teşekkür ederim" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada vatandaşların taleplerini ve sorunları dinleyen Kılca, söz konusu talepler için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimatlar verdi. - KONYA
Kaynak: İHA
Söz , Karatay , Güncel

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