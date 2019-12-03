Başkan Kılca'dan Konya Sakatlar Derneği'ne ziyaret

Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca; Karatay'da engelsiz mekanlar oluşturmak için düzenleme ve projelerin bir bir hayata geçtiğini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Hasan Kılca, dernek başkanı Ahmet Mıhçı ile dernek üyelerinin 3 Aralık Dünya engelliler Günü'nü kutladı.

Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından takip ettiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yerel yönetimler olarak engelli vatandaşlara hizmet etmekle mükellef olduklarının altını çizerek; gerçekleştirilen yatırımlarda engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi açısından ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine dikkat çekti.

Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin ve projelerin bir bir hayata geçtiğini kaydetti.

Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak, yaptığımız her proje ve faaliyette engelsiz mekanların oluşması adına gayret gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay idame ettirmeleri için uğraşıyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de birinci sıradan Meclis Üyemiz olan Konya Sakatlar Derneği Başkanı Ahmet Mıhçı. Çok güzel faaliyetler yürütüyor. Engelli hemşehrilerimize sahip çıkarak taleplerini bizlere iletiyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi.

MIHÇI'DAN BAŞKAN KILCA'YA TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı da Başkan Hasan Kılca'ya engellilere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, Karatay Belediyesi'nin gerçekleştirdiği birçok hizmette engellilerin rahatlıkla kullanabileceği alanların oluşturulmasının örnek bir davranış olduğunu Karatay Belediyesi'nin engelli dostu bir Belediye olduğunu dile getirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve dernek üyeleri ziyarette dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti, bazı konularda istişarelerde bulundu.