Başkan Kılca'dan Meslek Odalarına 'Hayırlı Olsun' ziyaretleri

Hizmetlerini hayata geçirirken sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kılca, "Karatayımızı ve Konyamızı imar ve ihya ederken STK'larımızın proje ve fikirlerine büyük önem veriyoruz. STK ve odalarımız şehrimizin geleceği için çok değerli bir konumdalar" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, gerçekleştirilen genel kurullarla yeniden başkanlığa seçilen meslek odaları başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Hasan Kılca ile İlçe Başkan Mehmet Genç, oda ziyaretleri kapsamında Konya Mimarlar Odası Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Konya Şehir Plancıları Odası Başkanı Münir Günay, Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fethullah Arık ve Konya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Aziz Hakan Altun'u ziyaret etti.

Hasan Kılca ve Mehmet Genç, yapılan genel kurulla seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

ODALARIMIZDAN GELECEK HER TÜRLÜ FİKİR VE PROJEYE AÇIĞIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı değerlendirmede sivil toplum kuruluşlarının özellikle de Konya'da oldukça aktif ve önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, söz konusu etkinliğin yerel yönetimlere de büyük fayda sağladığının altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz. Zira onlar, Konyamızın kalkınması ve gelişmesi için önemli değer kazandırıyor. Konyamızın ve Karatayımızın ilerlemesi için katkı yapan her kuruluş ve kurumla iletişim halinde olmaya, istişare geleneği çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü odalarımız STK'larımız bizler için çok kıymetli kuruluşlardır. Bu kapsamda da bizler Karatay Belediyesi olarak Karatay'ımızın geleceğine yön verecek tüm STK'larımızdan gelecek her türlü fikir ve projeye açığız.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de gerçekleştirilen genel kurullar dolayısıyla oda başkanlarını tebrik ederek şunları aktardı: "Sivil toplum kuruluşlarının toplumları yönlendiren, eğitim, sosyal ve kültürel anlamda geliştiren ve kamu kurum ile kuruluşları çalıştıran bir işleve sahiptir. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak kabul edilen AK Parti Ailesi olarak bizler de bu manada STK'lara çok önem veriyoruz. Karatay Teşkilatı olarak bizler de birlikte çalışmaya ve birlikte yol almaya devam edeceğiz."

Genel kurullarını gerçekleştiren oda başkanları da ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'e teşekkür ettiler.