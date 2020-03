Başkan Kılca'dan okullara halı saha müjdesi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geliyor. Başkan Kılca, "İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeni hedeflerimizden birisi de tüm okullarımıza halı saha ve birer spor salonu kazandırmak olacak" dedi.Pek çok alandaki yatırımlarıyla ilçenin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Karatay Belediyesi, eğitime yönelik birçok yeni proje üreterek, Karatay'ın eğitim kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hasan Kılca da bu kapsamda ilçe genelindeki okulları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte bu hafta; İstiklal İlkokulu, Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında söz konusu okulların müdürleri, idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kılca ile Sami Sağdıç, okulların faaliyetlerinin yanı sıra, okulların yürüttüğü faaliyetler ve projeler ile okulların ihtiyaçları konusunda okul yöneticileriyle istişarelerde bulundu.Başkan Kılca'dan okullara halı saha müjdesiBaşkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek, hayata geçirdikleri projelerin büyük çoğunluğunun eğitime yönelik olmasının da bunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Hasan Kılca, "Eğitime büyük önem veriyor ve önceliği her zaman eğitime veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitimle iç içeyiz. Bir yandan okul yapım, bakım ve onarımlarına yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da okullarımıza yönelik birçok proje üretiyoruz. Bu yıl ilkokula yeni başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Bu desteğimizi önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz inşallah. 8. sınıfta okuyan 2 bin öğrenci kardeşimize 8 bin adet LYS destek kitabı hediye ettik. Yine geçtiğimiz haftalarda TÜBİTAK Başkanımızın da katılımlarıyla ilçemizdeki bütün okullarımıza kurduğumuz TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıklarının açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerin ülkemizi, tarihimizi, şehrimizi veya ilçemizi daha iyi tanımaları amacıyla da birçok gezi programları yapıyoruz. Eğitime olan desteklerimiz bunlarla sınırlı değil. İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeni hedeflerimizden birisi de tüm okullarımıza halı saha ve birer spor salonu kazandırmak olacak. Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Şu an için de 27 okulumuzun böyle bir talebi bulunuyor. İnşallah peyderpey bu talepleri yerine getireceğiz ve yavrularımızın daha güzel ortamlarda spor yapmalarının, eğitim almalarının önünü açacağız" dedi.Önümüzdeki dönemlerde de eğitimle alakalı daha birçok projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Kılca, öğretmenlerin her dönem ve ortamda en çok değer verilen insanlar olduğunu dile getirdi.Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Karatay Belediye Başkanımız ile birlikte ilçemiz genelindeki okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Oldukça güzel ve verimli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız ilçemizin eğitim kalitesine destek olmak" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA