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Başkan Kılca'dan vatandaşa "evde kal" çağrısı

Karatay Belediyesi, yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

26.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:32
Başkan Kılca'dan vatandaşa

Bir yandan ilçenin yoğun caddeleri, meydanları ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştiren Karatay Belediyesi, yaşlılar ve risk grubundaki vatandaşların evlerinde kalmalarına katkı sağlayacak birçok tedbir ve karar da aldı. Karatay Belediyesi son olarak ilçe genelindeki banklara bilgilendirme levhaları yapıştırarak vatandaşların sosyal mesafe konusunda daha dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise salgın nedeniyle telefonlara gönderdiği sesli mesajla vatandaşa "Evde Kal; evde hayat var" çağrısı yaptı.

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının görülmeye devam etmesiyle Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uyarılar ve önlemler kapsamında harekete geçen Karatay Belediyesi, okulları, meydanları, park ve bahçeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki dezenfekte çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapanan işyerlerinin denetimini de yapan Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık işyerleri ve pazar yerlerindeki hijyen kontrollerini de sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

KARATAY ZABITA'DAN SOSYAL MESAFE BİLGİLENDİRMESİ

Söz konusu çalışma ve tedbirlerinin yanı sıra Karatay Belediyesi Zabıta Ekipleri, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki meydan, park ve bahçelerdeki banklarda oturan vatandaşları da "sosyal mesafe" konusunda uyarıp bilgilendiriyor.

Zabıta ekiplerinin bu bilgilendirme ve uyarılarının yanında banklara yerleştirilen levhalarda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın "Koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca evlerimizde kalarak salgının yayılmasını büyük oranda engelleyebilirsiniz" mesajı da yer alıyor.

Karatay Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşlara yönelik olarak yürüttüğü çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşlar; billboard, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından bilgilendiriliyor.

BAŞKAN KILCA'DAN VATANDAŞLARA "EVDE KAL" ÇAĞRISI"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan sesli mesaj ile vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalınması çağrısında bulundu.

Başkan Hasan Kılca, mesajında şu ifadelere yer veriyor;

"Değerli Hemşehrim; insanlık olarak yaşadığımız bu zor süreçte Koronavirüs'e karşı hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım. Evde hayat var. Sağlıklı günler diliyorum."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği bir ek genelgeyle Karatay Belediyesi Meclisi'nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları da ertelendi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Hasan Kılca, Koronavirüs, Karatay, Güncel

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